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Движение по Гаражной улице в Самаре планируется открыть 5 июля 2022 года

Движение по Гаражной улице в Самаре планируется открыть 5 июля 2022 года

Как выяснилось, очередную улицу в столице губернии пришлось перекрыть из-за коммунальной аварии. На ограничительных знаках, блокирующих проезд по Гаражной улице между Четвертым проездом и Авророй, размещена символика и контакты ПАО "Т Плюс".

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