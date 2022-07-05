Движение по Гаражной улице в Самаре планируется открыть 5 июля 2022 года

Как выяснилось, очередную улицу в столице губернии пришлось перекрыть из-за коммунальной аварии. На ограничительных знаках, блокирующих проезд по Гаражной улице между Четвертым проездом и Авророй, размещена символика и контакты ПАО "Т Плюс".