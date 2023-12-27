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Итоги 30 лет капитализма: Россия всё сильнее стала отставать от США

Итоги 30 лет капитализма: Россия всё сильнее стала отставать от США

Здравствуйте, дорогие читатели и подписчики этого канала! Одной из вековечных проблем России ещё с царских времен является хроническая отсталость от передовых западных держав, которую управленцы отчаянно стремятся преодолеть.

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