Итоги 30 лет капитализма: Россия всё сильнее стала отставать от США

Здравствуйте, дорогие читатели и подписчики этого канала! Одной из вековечных проблем России ещё с царских времен является хроническая отсталость от передовых западных держав, которую управленцы отчаянно стремятся преодолеть.
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