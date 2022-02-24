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В четверг сообщается о взрывах утром в Киеве, Краматорске, Одессе, Харькове и Бердянске

В четверг сообщается о взрывах утром в Киеве, Краматорске, Одессе, Харькове и Бердянске

В четверг, 24 февраля, ранним утром, после пяти часов утра по местному времени в ряде украинских городов, в том числе в Киеве, в Одессе, Харькове, Краматорске, Бердянске слышны взрывы.

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