Режиссёр «Колобка» загнобил обычного работягу за критику графики в его фильме

На днях Дмитрий Журавлев (исполнил главную роль) опубликовал пост о съемках ленты. В комментах ему написал Владимир, который спросил, почему в фильме «так отвратительно нарисован Колобок» при наличии в стране «нормальных технологий и специалистов».