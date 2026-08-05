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Режиссёр «Колобка» загнобил обычного работягу за критику графики в его фильме

Режиссёр «Колобка» загнобил обычного работягу за критику графики в его фильме

На днях Дмитрий Журавлев (исполнил главную роль) опубликовал пост о съемках ленты. В комментах ему написал Владимир, который спросил, почему в фильме «так отвратительно нарисован Колобок» при наличии в стране «нормальных технологий и специалистов».

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