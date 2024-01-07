Срочно в травму: терапевт Рябков перечислил опасные симптомы после падения

МОСКВА, 7 января, ФедералПресс. Ушибы, отеки, трещины – список последствий после падения обширный. Какие симптомы не нужно игнорировать и когда однозначно идти к травматологу, рассказал терапевт сервиса Budu Андрей Рябков.
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