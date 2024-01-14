Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Дочь Президента России дала большое интервью, которое шокировало и возмутило западные СМИ

Дочь Президента России дала большое интервью, которое шокировало и возмутило западные СМИ

Интересные истории Западные СМИ, прекрасно понимая, что российская экономика и Россия в целом выстояли под натиском тысяч санкций, более того, идет поступательное развитие нашего государства, ищут любую возможность вылить «ушат грязи» на Россию.

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