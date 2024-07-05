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Украине остался месяц

Украине остался месяц

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Сгенерировано ИИСегодня 19K прочитали Кирилл Стрельников Западная структура центров информационно-психологических операций, сидящих на многомиллиардных бюджетах, работает хорошо, но очень топорно.

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