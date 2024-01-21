18.01.2024 в ГУО ´Средняя школа №25 г.Бобруйска´ прошел Единый день информирования для работников учреждения образования по теме: ´Политическая безопасность как основа общественно-политической стабильности суверенного государства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии