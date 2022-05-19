Народный календарь. Дневник погоды 19 мая 2022 года

Доброго дня всем!!!СЕГОДНЯ 19 МАЯИОВ ГОРОШНИКРОСЕННИКЭтот день в прошлом годуhttps://www.asienda.ru/post/58401/ ПРИМЕТЫ НА 19 МАЯ:- Утром стоит туман – осадков не будет- Ясный день- к урожаю огурцов- Если ночью холодно – огурцов уродится мало, а если тепло, то много- Если несколько дней по утрам была роса, а на Иова Горошника ее нет – погода переменится- Большая роса и ясная погода 19 мая– огурцы уродятся хорошо- Если калина зацвела – настало время кукурузы, огурцов, тыквы и бобов- Если на клене появились сережки – можно сажать свеклу- Осы открытые места для гнезд выбрали – лето сырое будет- Во время тихого дождя пузыри на воде появились - значит, дождь затянется- Птицы весело щебечут - в ближайшие дни будет хорошая погода Всем доброго дня и хорошего настроения!Источник: https://www.