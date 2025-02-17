Детям, родившимся в приграничных районах Курской области, будут выплачивать по 150 тысяч рублей

КУРСК, 17 февраля, ФедералПресс. Врио губернатора Александр Хинштейн сообщил, что правительство Курской области решило назначить выплату детям из приграничных районов, родившимся после начала вторжения ВСУ.
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