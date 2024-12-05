Прилёт Карлсона к Лаврову полностью соответствует логике «ну начинайте мириться»

САША ЛЕПАЕВ

мир на грани и с Трампом так же как и с Байданов ничего не изменить. ведь они там пешки и решать будет партия войны в америке. ведь она этим и живет и выживает.так что ждет дальнейшие принятия решений от Трампа ситуация вряд ли изменница. нужно готовится к худшему сценарию. и наносить первыми удар... что бы не дать им возможности полномасштабно ответить. это очень страшно но все ближе непоправимое. или быстрее покончить с Украиной что бы лишить их полностью козыря за что цепляются.