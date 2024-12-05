Такер Карлсон снова в Москве. Что рассказал Лавров американскому журналисту? Согласно анонсу интервью с Сергеем Лавровым, уходящая администрация Байдена поставила США и Россию на грань ядерного конфликта, при этом между странами не осталось никаких дипломатических каналов взаимодействия.
Прилёт Карлсона к Лаврову полностью соответствует логике «ну начинайте мириться»
Комментарии
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Бобкина Татьяна
Добить фашистов, как в 1945 году.тогда лет 50 будут молчать.
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11 час.
САША ЛЕПАЕВ
мир на грани и с Трампом так же как и с Байданов ничего не изменить. ведь они там пешки и решать будет партия войны в америке. ведь она этим и живет и выживает.так что ждет дальнейшие принятия решений от Трампа ситуация вряд ли изменница. нужно готовится к худшему сценарию. и наносить первыми удар... что бы не дать им возможности полномасштабно ответить. это очень страшно но все ближе непоправимое. или быстрее покончить с Украиной что бы лишить их полностью козыря за что цепляются.
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10 час.
СК
Сергей Ковалев
не на каждого корреспондента С.Лавров время находит.
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9 час.
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