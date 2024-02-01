Гаврилов рассказал о целях визита Нуланд в Киев

REUTERS/Gleb Garanich Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд прибыла в Киев для того, чтобы оценить ситуацию с конфликтом между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным, заявил глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.