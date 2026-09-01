Жителей Кубани напугали ложными сообщениями о новых ограничениях

В социальных сетях и мессенджерах распространяется поддельный документ, в котором от имени губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева якобы вводятся временные ограничения на выезд мужчин за пределы региона и усиливаются меры по контролю мобилизационной готовности.