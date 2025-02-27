Фаррахов посоветовал мусульманам заранее подготовить организм к уразе

Айрат Фаррахов Фото: ©«Татар-информ» Подготовительный период перед началом Рамадана — важное время для адаптации организма к предстоящим изменениям в питании и режиме дня, сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы РФ от РТ Айрат Фаррахов.
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