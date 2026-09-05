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10 ядер, до 96 ГБ ОЗУ и хранилище на 272 ТБ: представлены сетевые накопители Ugreen DXP6800 Ultra и DXP8800 Ultra, которые могут выступать в роли обычных ПК

10 ядер, до 96 ГБ ОЗУ и хранилище на 272 ТБ: представлены сетевые накопители Ugreen DXP6800 Ultra и DXP8800 Ultra, которые могут выступать в роли обычных ПК

Это довольно мощные NAS Ugreen расширила линейку сетевых накопителей NASync: на выставке IFA 2026 компания представила модели DXP6800 Ultra и DXP8800 Ultra.

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