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Срочно! Трагедия в Севастополе: при атаке ВСУ погибла 14-летняя девочка

Срочно! Трагедия в Севастополе: при атаке ВСУ погибла 14-летняя девочка

В результате атаки Вооружённых сил Украины на город-герой погибла девочка 2011 года рождения, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

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