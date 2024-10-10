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ВСУ разместили военную технику на оптовой базе Купянска, туда в итоге прилетела ОДАБ

ВСУ разместили военную технику на оптовой базе Купянска, туда в итоге прилетела ОДАБ

Фото носит иллюстрационный характерРоссийские Вооружённые силы обнаружили на территории Купянска крупную стоянку военной техники противника.

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