Сейчас! Узел связи под Днепром попал под мощный залп: альтернативной путь – смертоносный для ВСУ

Синельниково - Днепр. Длина этого сегмента составляет 212 километров, сообщают Два майора. Выведен из строя релейный шкаф в районе населенного пункта Сад в Днепропетровской области, где располагалась аппаратура для автоматизации железнодорожного движения и телемеханики.
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