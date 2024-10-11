Сейчас! Узел связи под Днепром попал под мощный залп: альтернативной путь – смертоносный для ВСУ

Синельниково - Днепр. Длина этого сегмента составляет 212 километров, сообщают Два майора. Выведен из строя релейный шкаф в районе населенного пункта Сад в Днепропетровской области, где располагалась аппаратура для автоматизации железнодорожного движения и телемеханики.