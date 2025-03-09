Овечкин набрал 1600-е очко в карьере

Российский нападающий, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин набрал 1600-е очко в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и сократил отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки по забитым голам в НХЛ до восьми шайб.