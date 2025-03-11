⚡️Ночью произошла массовая атака БПЛА на Подмосковье. 69-ть дронов сбито на подлёте. Трое человек ранены, один погиб.
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⚡️Ночью произошла массовая атака БПЛА на Подмосковье. 69-ть дронов сбито на подлёте. Трое человек ранены, один погиб.
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