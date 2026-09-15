Народные приметы на Домну: как привлечь достаток и избежать беды

Наши предки придерживались особого обычая, связанного с очищением жилища и двора. Женщины обходили дом и собирали скопившийся ненужный хлам, при этом главное внимание доставалось изношенной обуви из лыка.
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