Секретарь СНБО Украины Данилов призвал Запад отдать Киеву все вооружение

Страны Запада должны отдать Украине все свое вооружение и технику. Такое мнение выразил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) республики Алексей Данилов в интервью журналистке Наталье Мосейчук, которую в прошлом году объявили в розыск в России.