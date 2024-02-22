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Секретарь СНБО Украины Данилов призвал Запад отдать Киеву все вооружение

Секретарь СНБО Украины Данилов призвал Запад отдать Киеву все вооружение

Страны Запада должны отдать Украине все свое вооружение и технику. Такое мнение выразил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) республики Алексей Данилов в интервью журналистке Наталье Мосейчук, которую в прошлом году объявили в розыск в России.

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