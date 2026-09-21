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Царьград

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Daily Mail: "Ватиканский снайпер" сдался полиции Рима 16 сентября

Daily Mail: "Ватиканский снайпер" сдался полиции Рима 16 сентября

В Италии арестован Эдоардо Чардиелло Крешимано, известный как «ватиканский снайпер». Он открывал огонь по прохожим в престижном районе Рима ради забавы.

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