Слуцкий рассказал о «футбольных тарелочницах», охотящихся на перспективных игроков

Бывший наставник ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий высказался о феномене «футбольных тарелочниц».Так называемые «футбольные тарелочницы» - это девушки, которые целенаправленно ищут знакомств с перспективными молодыми футболистами ради материальной выгоды.
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