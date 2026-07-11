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Журнал «Профиль»

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Ливни в Свердловской области нарушили сообщение с 27 населенными пунктами

Ливни в Свердловской области нарушили сообщение с 27 населенными пунктами

В ночь на субботу, 11 июля 2026 года, сильные дожди и грозы оставили без прямого автомобильного сообщения жителей 27 населенных пунктов в шести муниципальных районах, сообщили ЕАН в департаменте информационной политики региона.

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