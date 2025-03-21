В США призвали доверять Путину

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что несмотря на желание выставить президента России Владимира Путина в негативном свете, Западу не остается ничег, кроме как доверять ему в вопросе завершения конфликта на Украине.
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