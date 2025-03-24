Нелегалов будут проверять вдвое жестче: МВД взялось за мигрантов, отсидеться и не получить наказание не выйдет Ольга БезродняяНедавние меры МВД России по ужесточению контроля за мигрантами из стран ближнего зарубежья вызвали волну обсуждений и обеспокоенности среди мигрантов, особенно из Таджикистана.