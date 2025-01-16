Сегодня электричество отключают в Астрахани и двух селах Икрянинского района

Самое позднее возобновление подачи электроэнергии – в 18:00. В четверг, 16 января, плановые отключения электричества коснутся 19 улиц, переулков и площадей всех районов РЭС Астрахани: а также сел Бахтемир и Алгаза Икрянинского района (с 13:00 до 16:00).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии