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ФедералПресс

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Многодетная жительница Прикамья решила отдать сыновей в «добрые руки»

Многодетная жительница Прикамья решила отдать сыновей в «добрые руки»

БЕРЕЗНИКИ, 8 октября, ФедералПресс. В Прикамье разгорелся скандал: многодетная жительница Березников Кристина Медведева заявила, что готова отдать троих сыновей «в добрые руки», потому что после смерти мужа с ними не справляется.

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