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У уехавших из России Пугачевой и Галкина* снизились доходы

У уехавших из России Пугачевой и Галкина* снизились доходы

У уехавших из России Пугачевой и Галкина* снизились доходыГалкин и ПугачеваСтало известно об уменьшении доходов эстрадной певицы Аллы Пугачевой и ведущего Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), проживающих вместе с детьми в Израиле.

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