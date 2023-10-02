У уехавших из России Пугачевой и Галкина* снизились доходы

У уехавших из России Пугачевой и Галкина* снизились доходыГалкин и ПугачеваСтало известно об уменьшении доходов эстрадной певицы Аллы Пугачевой и ведущего Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), проживающих вместе с детьми в Израиле.