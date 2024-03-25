Спокойствие, только спокойствие: что помогает бороться с эпилепсией

Для эпилептиков Фиолетовый день, который отмечают 26 марта, — символ надежды и поддержки. Глобальное международное мероприятие, когда знаковые здания окрашивают фиолетовой подсветкой, а люди надевают предметы одежды цвета лаванды, призвано повысить осведомленность окружающих об эпилепсии и развенчать распространенные мифы об этом заболевании.