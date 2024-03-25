Парламентская г...
НовостиПолитикаОбщество В мире Происшествия ЭкономикаКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Парламентская газета

1 003 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Leon Dan
    Почему ЧОП/ЧОО? Может сразу на граждан эти функции повесить?Хинштейн призвал ...
  • Виктор Александров
    Как жестоко наказали мигрантов, ну просто ужас! А чтобы их добить окончательно, следует каждого басмача погладить по ...Мигрантам хотят у...
  • А Кудасов
    Цифры сомнительны. Сколько их осталось после их и поликлиник закрытий по всей стране благодаря Голиковой. Что ФАПы, м...В России 90 проце...

Спокойствие, только спокойствие: что помогает бороться с эпилепсией

Спокойствие, только спокойствие: что помогает бороться с эпилепсией

Для эпилептиков Фиолетовый день, который отмечают 26 марта, — символ надежды и поддержки. Глобальное международное мероприятие, когда знаковые здания окрашивают фиолетовой подсветкой, а люди надевают предметы одежды цвета лаванды, призвано повысить осведомленность окружающих об эпилепсии и развенчать распространенные мифы об этом заболевании.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх