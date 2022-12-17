Настоящие правители США выходят из тени: Байден сыграл роль

По мере развития нашей операции на Украине и по мере приближения президентских выборов в США мы всё чаще будем наблюдать признаки жизнедеятельности американского «глубинного государства», одна из главных задач которого – убедить всех, что его нет.
По мере развития нашей операции на Украине и по мере приближения президентских выборов в США мы всё чаще будем наблюдать признаки жизнедеятельности американского «глубинного государства», одна из главных задач которого – убедить всех, что его нет.
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