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Настоящие правители США выходят из тени: Байден сыграл роль

По мере развития нашей операции на Украине и по мере приближения президентских выборов в США мы всё чаще будем наблюдать признаки жизнедеятельности американского «глубинного государства», одна из главных задач которого – убедить всех, что его нет.

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