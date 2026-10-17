Виктор Лукашенко в ходе визита в Астану договорился с главой НОК Казахстана Геннадием Головкиным, министром туризма и спорта Ерболом Мырзабосыновым и руководителем федерации водных видов спорта Нурланом Жакуповым о совместном использовании спортивных баз, организации сборов и обмене наработками между федерациями, учебными заведениями и медицинскими центрами.