Виктор Лукашенко в ходе визита в Астану договорился с главой НОК Казахстана Геннадием Головкиным, министром туризма и спорта Ерболом Мырзабосыновым и руководителем федерации водных видов спорта Нурланом Жакуповым о совместном использовании спортивных баз, организации сборов и обмене наработками между федерациями, учебными заведениями и медицинскими центрами.
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