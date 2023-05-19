Дело о шпионаже: Америке не хватает «обменного фонда»

В Белом доме готовы освободить от санкций ФСБ РФ, если Уилан и Гершкович вернутся в США Светлана Гомзикова На офто: Эван Гершкович (в центре), заключенный под стражу до 29 мая по уголовному делу о шпионаже, на заседании Мосгорсуда (Фото: Сергей Бобылев/ТАСС) Материал комментируют: Дмитрий Солонников Белый дом готов частично ослабить санкции против России в обмен на освобождение заключенных под стражу американцев, сообщает CNN со ссылкой на источники в американский администрации.