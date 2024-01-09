Прокуратура указала мэру Екатеринбурга Алексею Орлову на нечищеный от снега город

Прокуратура Екатеринбурга выявила многочисленные нарушения, связанные с чисткой города от снега. Мэру Алексею Орлову внесено представление об устранении нарушений закона, обязывающего горадминистрацию содержать дороги и тротуары в порядке.
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