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Прокуратура указала мэру Екатеринбурга Алексею Орлову на нечищеный от снега город

Прокуратура указала мэру Екатеринбурга Алексею Орлову на нечищеный от снега город

Прокуратура Екатеринбурга выявила многочисленные нарушения, связанные с чисткой города от снега. Мэру Алексею Орлову внесено представление об устранении нарушений закона, обязывающего горадминистрацию содержать дороги и тротуары в порядке.

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