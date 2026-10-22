@ Эрик Романенко/ТАСС Tекст: Ольга Самофалова Пока готовится к отправке первый танкер с российским дизелем в США – это ожидается на днях, – Россия налаживает с Америкой новые контракты на поставку еще и своих удобрений.
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