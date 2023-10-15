МИД: РФ не пытается создать с КНР и КНДР союз в духе времен холодной войны

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации Олег Бурмистров в рамках беседы с РИА Новости сделал заявление, в соответствии с которым Российская Федерация не собирается создавать с Китаем и КНДР союз, напоминающий существовавшие во времена «холодной войны».
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