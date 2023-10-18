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В экстренно севшем в Екатеринбурге самолете умерла женщина

В экстренно севшем в Екатеринбурге самолете умерла женщина

Летевший из Москвы в Барнаул самолет совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге из-за ухудшения состояния здоровья пассажирки, которая, несмотря на попытки бортпроводников оказать ей помощь, скончалась.

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