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Губернатор назвал главные задачи для нового мэра Астрахани

Губернатор назвал главные задачи для нового мэра Астрахани

Дороги, мусор, собаки. На прямой линии с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным, которая проходит прямо сейчас, поступил вопрос: как главе региона удалось сработаться с новым мэром Астрахани Игорем Редькиным.

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