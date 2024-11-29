Губернатор назвал главные задачи для нового мэра Астрахани

Дороги, мусор, собаки. На прямой линии с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным, которая проходит прямо сейчас, поступил вопрос: как главе региона удалось сработаться с новым мэром Астрахани Игорем Редькиным.
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