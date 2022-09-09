Русская весна

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Глава ВГА Харьковской области призвал население из зоны боевых действий эвакуироваться в Россию

Глава ВГА Харьковской области призвал население из зоны боевых действий эвакуироваться в Россию

Много людей, желающих эвакуироваться из мест боев в Харьковской области, скопилось на пунктах пропуска, власти решают вопрос с их размещением и питанием, сказал глава администрации освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев.

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