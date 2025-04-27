В Совфеде рассказали о критериях для возвращения западных компаний в Россию

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин Сенаторы подготовят и направят в кабмин рекомендации по формированию критериев для возвращения иностранных компаний в Россию, заявил ТАСС первый заместитель Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов.
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