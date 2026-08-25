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Ростех

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КРЭТ передал медицинское оборудование для полевого госпиталя в зоне СВО

КРЭТ передал медицинское оборудование для полевого госпиталя в зоне СВО

Фото: концерн «Радиоэлектронные технологии» Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Госкорпорации Ростех передал в одну из войсковых частей бактерицидные рециркуляторы для оснащения полевого подземного госпиталя в зоне специальной военной операции.

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