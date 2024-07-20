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Число погибших при взрыве газа на насосной станции в Волгограде выросло до пяти

Число погибших при взрыве газа на насосной станции в Волгограде выросло до пяти

Число погибших при взрыве газа на насосной станции в Волгограде выросло до пяти человек. Об этом 20 июля сообщили в Telegram-канале Следственного управления Следственного комитета России (СУ СК РФ) по региону.

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