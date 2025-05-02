В Приуральском районе ЯНАО снегоход сорвался в ущелье, есть погибший

1 мая в Приуральском районе ЯНАО произошло ЧП — снегоход с двумя людьми сорвался в ущелье. Спасатели оперативно прибыли на место, но один человек погиб до их приезда, сообщает департамент гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО.
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