В Приуральском районе ЯНАО снегоход сорвался в ущелье, есть погибший

1 мая в Приуральском районе ЯНАО произошло ЧП — снегоход с двумя людьми сорвался в ущелье. Спасатели оперативно прибыли на место, но один человек погиб до их приезда, сообщает департамент гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО.