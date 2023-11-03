Владимирцам посоветовали в случае ЧС укрываться на подземных парковках

Во Владимирской области проверяют убежища и укрытия в рамках месячника по гражданской обороне.Специалисты по гражданской обороне 2 ноября рассказали и показали жителям Владимира, где искать убежища и укрытия в случае ЧС.
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