“Слово за слово, началось”: СМИ стало известно о конфликте Туриченко с Григорьевым-Апполоновым после “Маски”

Шоу-бизнес Коллега «рыжего» «Иванущки» перечислил все недостатки певца. СМИ сообщают, что новый солист коллектива «Иванушки International» 38-летний Кирилл Туриченко признался в затяжном конфликте с другим участником группы, Григорьевым-Апполоновым.
Шоу-бизнес Коллега «рыжего» «Иванущки» перечислил все недостатки певца. СМИ сообщают, что новый солист коллектива «Иванушки International» 38-летний Кирилл Туриченко признался в затяжном конфликте с другим участником группы, Григорьевым-Апполоновым.
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