"/>

Донбасс Сегодня

74 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • bliga переяславский
    Давить давить и давить до, до, до и после их обстрела!НМ ДНР подавила о...
  • Alex Немо
    этой находке уже больше 10 лет так что новость с бородой...В руки ученых поп...
  • Екатерина
    Как только правоохранительные органы применят законные меры к нарушителям порядка, начинается крик от ОНИЖЕМАТЕРЕЙ. С...Жесткое задержани...

“Слово за слово, началось”: СМИ стало известно о конфликте Туриченко с Григорьевым-Апполоновым после “Маски”

“Слово за слово, началось”: СМИ стало известно о конфликте Туриченко с Григорьевым-Апполоновым после “Маски”

Шоу-бизнес Коллега «рыжего» «Иванущки» перечислил все недостатки певца. СМИ сообщают, что  новый солист коллектива  «Иванушки International» 38-летний Кирилл Туриченко признался в затяжном конфликте с другим участником группы, Григорьевым-Апполоновым.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх