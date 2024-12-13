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Под Ростовом задержали семерых человек, обналичивших свыше двух млрд рублей

Под Ростовом задержали семерых человек, обналичивших свыше двух млрд рублей

РИА Новости/Алексей Майшев В Ростовской области сотрудники УФСБ и полицейские задержали семерых человек, которые регистрировали на подставных лиц фиктивные фирмы и обналичили через них свыше двух миллиардов рублей.

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Комментарии
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Константин Самарин
И что? Стараниями Госдумы из закона изьята ствтья о конфискации... Отсидят мошенники, сколько им дадут, и выйдут на свободу богатыми людьми. А учииывая средства, которые они прикарманили, адвокаты в лепешку разобьются, чтобы смягчить им приговоры. Ну и про неподкупность судей еще подумать стоит.
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17 час.

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