Под Ростовом задержали семерых человек, обналичивших свыше двух млрд рублей

Константин Самарин

И что? Стараниями Госдумы из закона изьята ствтья о конфискации... Отсидят мошенники, сколько им дадут, и выйдут на свободу богатыми людьми. А учииывая средства, которые они прикарманили, адвокаты в лепешку разобьются, чтобы смягчить им приговоры. Ну и про неподкупность судей еще подумать стоит.