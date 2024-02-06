Больше тысячи пассажиров ожидают вылета из сочинского аэропорта

Из-за непогоды 5 февраля задержали почти все рейсы. Сейчас аэропорт работает по фактической погоде. Рейсы принимаются, и скоро возобновятся вылеты из СочиБольше тысячи пассажиров ожидают вылета из аэропорта Сочи, где 5 февраля из-за непогоды были задержаны почти все рейсы.