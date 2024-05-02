В Архангельске планируют переименовать одну из остановок

В Архангельске могут переименовать одну из остановок. Рассказываем, какую и почему.На встрече жителей центральных округов с главой города Дмитрием Моревым было высказано предложение о переименовании остановки "Роддом имени Самойловой".
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