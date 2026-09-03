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FiNE NEWS

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«Единая Россия» возьмёт на контроль реализацию президентских поручений по развитию Дальнего Востока

Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев сообщил о готовности партии обеспечить законодательное сопровождение и партийный контроль за выполнением поручений президента Российской Федерации, направленных на развитие Дальневосточного федерального округа (ДФО).

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